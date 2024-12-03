Потеряли 4 млн рублей, но могло быть еще хуже: пенсионерка одним решительным действием спасла сына от мошенников

Шанс заработать быстро и легко подталкивает сибиряков в лапы мошенников. Так, на удочку аферистов недавно попался 40-летний электрослесарь из Краснокаменска, что в Забайкалье. Примерно за месяц он отправил лжеброкерам 4 млн руб. При этом вовлек в аферу и трех друзей. Однако остановить безумие удалось матери работяги. Подробности — в материале КП-Иркутск.
ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Еще в начале ноября 2024 года, листая новостную ленту в интернете, слесарь наткнулся на рекламу инвестиционной площадки с заманчивым предложением. В посте говорилось о легком заработке, который можно совмещать с основной работой. Сибиряку понравилась идея, поэтому он оставил контактный номер для связи. Звонок на мобильный раздался уже через пару часов.
— Девушка предложила стать инвестором, — рассказывают в полиции Забайкалья. — С ее помощью мужчина установил на телефон специальное приложение, создал электронный кошелек и пополнил его, переведя денежные средства на чужую банковскую карту.
Каждый день сибиряк уделял время «второй работе». А вскоре «персональный консультант» уговорил работягу сорвать куш. Для этого нужно было вложить крупную сумму, которая спустя время принесла бы большую прибыль. Электромонтер купился…
— Забайкалец перевел имеющиеся на кредитной карте деньги и оформил кредит, переведя почти 1 млн руб, — сообщают в региональном МВД. — При этом злоумышленник якобы со своих денежных средств пополнил кошелек забайкальца на 300 тыс. руб — мужчина видел эти деньги в приложении.
ЗАБРАЛА ТЕЛЕФОН.
Вскоре настало время выводить легкий заработок. Однако попытка забрать свое не увенчалась успехом. Тогда аферисты сообщили сибиряку о некой рабочей схеме. По словам мошенников, необходим был другой участник, который бы принял на свою карту средства работяги. Слесарь попросил помощи у друга.
— Но, чтобы стать тем самым бенефициаром, гражданину нужно было исчерпать кредитный лимит, оформив денежный займ, и этими деньгами пополнить кошелек. Условия были выполнены, но операция по выводу вновь не состоялась. Мошенники предложили найти другого пользователя банковской карты, — рассказывают полицейские.
За услугой сибиряк обратился к коллеге, который перевел свои накопления в сумме 500 тыс. руб. и также оформил в кредит почти миллион рублей. Но опять схема не сработала. После мужчина, не подозревая, привлек к афере соседку, которая едва не перевела мошенникам 600 тыс. руб. Ее средства удалось сохранить матери электрослесаря. Сибиряка просто забрала у сына телефон, заподозрив на той стороне провода аферистов.
Вскоре мужчина обратился с заявлением в полицию.