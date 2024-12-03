Потеряли 4 млн рублей, но могло быть еще хуже: пенсионерка одним решительным действием спасла сына от мошенников

За услугой сибиряк обратился к коллеге, который перевел свои накопления в сумме 500 тыс. руб. и также оформил в кредит почти миллион рублей. Но опять схема не сработала. После мужчина, не подозревая, привлек к афере соседку, которая едва не перевела мошенникам 600 тыс. руб. Ее средства удалось сохранить матери электрослесаря. Сибиряка просто забрала у сына телефон, заподозрив на той стороне провода аферистов.