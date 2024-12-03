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Четыре легковушки столкнулись на МКАД

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре легковушки столкнулись на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, сегодня около 9.00 в районе 28-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля: Nissan, Mini Cooper и два Volkswagen. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.