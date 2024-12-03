Четыре легковушки столкнулись на МКАД

По предварительной информации, сегодня около 9.00 в районе 28-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля: Nissan, Mini Cooper и два Volkswagen. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.