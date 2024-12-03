Стерлитамакские школьники стали фигурантами уголовного дела о ложном сообщение об акте терроризма

В башкирском городе Стерлитамак школьники стали фигурантами уголовного дела. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
В полицию поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в школе заложен опасный предмет. На место направили следственно-оперативную группу. Здание и прилегающую территорию сотрудники полиции тщательно обследовали с помощью специалистов кинологической службы. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.
Оперативники установили личность подозреваемых. Ими оказались 14-летние ученики той самой школы. Они — из благополучных семей и на учете в отделе по делам несовершеннолетних никогда не состояли.
Согласно предварительным данным, на перемене подростки взяли телефон одноклассницы, чтобы сделать шутливые фото. Один из них предложил нажать кнопку экстренного вызова и попросить разблокировать телефон. Оператор службы 112 сообщила, что таким они не занимаются. После этого приятель предложил ему пошутить, что, товарищ, не задумываясь, и сделал.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.