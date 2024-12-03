Стерлитамакские школьники стали фигурантами уголовного дела о ложном сообщение об акте терроризма

Согласно предварительным данным, на перемене подростки взяли телефон одноклассницы, чтобы сделать шутливые фото. Один из них предложил нажать кнопку экстренного вызова и попросить разблокировать телефон. Оператор службы 112 сообщила, что таким они не занимаются. После этого приятель предложил ему пошутить, что, товарищ, не задумываясь, и сделал.