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Водителя маршрутки, из которой выпали дети в Краснодаре, отстранили от работы

Водителя краснодарского автобуса 66, из которого выпали школьники, отстранили от работы на семь дней. Он привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Источник: Коммерсантъ

Сотрудниками полиции установлено, что входная дверь маршрутки открылась после того, как дети нажали на аварийную кнопку. Это является нарушением с их стороны ПДД РФ.

В отношении 55-летнего водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) с наложением штрафа в размере 500 ₽

В соцсетях распространилась информация о том, что 2 декабря водитель одной из маршруток в Краснодаре якобы не закрыл дверь. Из-за этого из транспорта выпали четыре ребенка.

Сотрудники полиции Краснодара рекомендуют родителям регулярно объяснять детям правила дорожного движения как на проезжей части, так и в салонах транспортных средств.