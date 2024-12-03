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Убийца студента из Габона обратился с жалобой на приговор суда Екатеринбурга

3 декабря Свердловский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры, а также апелляционные жалобы Данила Фомина и его представителя на приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Речь идет об осужденном, которого признали виновным в убийстве студента из Габона.

Преступление случилось в августе 2023 года возле «Бургер Кинга» на улице Малышева. Между Данилом Фоминым и студентом из Габона Франсуа Нджелассили произошла драка. Первый достал нож и ударил иностранца в область грудной клетки. От травмы он скончался в больнице.

В сентябре текущего года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Фомина виновным в убийстве и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Свердловский областной суд, рассмотрев доводы апелляционного представления и жалоб, оставил приговор суда без изменений.

«МК-Урал» ранее писал, что осужденный в суде свою вину не признал.

Прокуратура просила назначить ему 11 лет лишения свободы.