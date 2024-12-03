Убийца студента из Габона обратился с жалобой на приговор суда Екатеринбурга

Преступление случилось в августе 2023 года возле «Бургер Кинга» на улице Малышева. Между Данилом Фоминым и студентом из Габона Франсуа Нджелассили произошла драка. Первый достал нож и ударил иностранца в область грудной клетки. От травмы он скончался в больнице.