Убийца студента из Габона обратился с жалобой на приговор суда Екатеринбурга

Речь идет об осужденном, которого признали виновным в убийстве студента из Габона.
Преступление случилось в августе 2023 года возле «Бургер Кинга» на улице Малышева. Между Данилом Фоминым и студентом из Габона Франсуа Нджелассили произошла драка. Первый достал нож и ударил иностранца в область грудной клетки. От травмы он скончался в больнице.
В сентябре текущего года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Фомина виновным в убийстве и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Свердловский областной суд, рассмотрев доводы апелляционного представления и жалоб, оставил приговор суда без изменений.
«МК-Урал» ранее писал, что осужденный в суде свою вину не признал.
Прокуратура просила назначить ему 11 лет лишения свободы.