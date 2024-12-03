Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии разыскивают задолжавшего своему ребенку алименты 44-летнего мужчину

В Башкирии объявили в розыск 44-летнего мужчину, задолжавшего своему ребенку более 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ищут 44-летнего Ильшата Низамутдинова из Мишкинского района. Как сообщает ГУФССП России по РБ, мужчина задолжал своему ребенку более 200 тысяч рублей.

Неплательщика объявили в розыск после того, как он стал скрываться от судебных приставов и игнорировать обязательства. Предположительно, сельчанин может находиться в Уфимском районе Башкирии.

Всех, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (960) 800 08 99, 8 (347) 273−56−40.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.