В Башкирии разыскивают задолжавшего своему ребенку алименты 44-летнего мужчину

В Башкирии ищут 44-летнего Ильшата Низамутдинова из Мишкинского района. Как сообщает ГУФССП России по РБ, мужчина задолжал своему ребенку более 200 тысяч рублей.
Неплательщика объявили в розыск после того, как он стал скрываться от судебных приставов и игнорировать обязательства. Предположительно, сельчанин может находиться в Уфимском районе Башкирии.
Всех, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (960) 800 08 99, 8 (347) 273−56−40.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.