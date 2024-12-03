Массовое ДТП с четырьмя легковушками произошло в Минске на МКАД

В Минске на МКАД случилась массовая авария, столкнулись сразу четыре автомобиля, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Массовое ДТП произошло утром вторника, 3 декабря, на 28-м километре Минской кольцевой автодороги. Примерно в 09.00 часов на проезжей части столкнулись легковые «Ниссан», «Мини Купер» и два «Фольксвагена».
В пресс-службе уточнили, что в результате массового ДТП никто не пострадал, только авто получили механические повреждения.
— Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — прокомментировали в УГАИ.
Также ГАИ поймала пьяного водителя маршрутки, перевозившего пассажиров из Горок в Оршу.
Тем временем маршрутка врезалась в электромобиль Tesla на улице Матусевича в Минске.