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Поиски загадочно исчезнувшего парня завершились трагедией в Бурятии

Тело пропавшего 22-летнего парня нашли в Улан-Удэ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вышел на прогулку, а после бесследно исчез… В Бурятии еще 22 ноября 2024 начались поиски загадочно пропавшего 22-летнего парня. По социальным сетям распространяли ориентировки с приметами, однако это не давало результатов целых 12 дней.

Вечером 3 декабря появилась информация, что тело молодого человека нашел случайный прохожий в районе висячего моста в Улан-Удэ. Данную информацию КП-Иркутск подтвердили в Следкоме Бурятии.

— Видимых повреждений нет, по предварительной информации, смерть наступила от переохлаждения, однако точную причину установит лишь судебная экспертиза, — поделились в ведомстве.

Почему молодой человек так и не добрался до дома? Неизвестно. Во всем предстоит разобраться правоохранителям.