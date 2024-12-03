Поиски загадочно исчезнувшего парня завершились трагедией в Бурятии

Вышел на прогулку, а после бесследно исчез… В Бурятии еще 22 ноября 2024 начались поиски загадочно пропавшего 22-летнего парня. По социальным сетям распространяли ориентировки с приметами, однако это не давало результатов целых 12 дней.
Вечером 3 декабря появилась информация, что тело молодого человека нашел случайный прохожий в районе висячего моста в Улан-Удэ. Данную информацию КП-Иркутск подтвердили в Следкоме Бурятии.
— Видимых повреждений нет, по предварительной информации, смерть наступила от переохлаждения, однако точную причину установит лишь судебная экспертиза, — поделились в ведомстве.
Почему молодой человек так и не добрался до дома? Неизвестно. Во всем предстоит разобраться правоохранителям.