Осужденный экс-депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов может выйти на свободу

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2023 года Бабушкинский райсуд Москвы вынес приговор Вадиму Рамазанову по коррупционному делу, получившему в СМИ название «прокурорского». Подсудимому было назначено пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже Мосгорсуд снизил срок до трех лет. Вадим Рамазанов отбывал наказание в ИК № 3 в Уфе.