Осужденный экс-депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов может выйти на свободу

Соответствующее ходатайство, поданное в Калининский райсуд Уфы, рассмотрит 18 декабря Марсель Ишкубатов, следует из картотеки дела.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2023 года Бабушкинский райсуд Москвы вынес приговор Вадиму Рамазанову по коррупционному делу, получившему в СМИ название «прокурорского». Подсудимому было назначено пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже Мосгорсуд снизил срок до трех лет. Вадим Рамазанов отбывал наказание в ИК № 3 в Уфе.
Помимо осужденного юриста приговоры, в частности, вынесли экс-первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову, бывшему прокурору Советского района Уфы Рамилю Гарифуллину и экс-заместителю начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Артуру Шаретдинову. Им назначили наказание от восьми с половиной лет лишения свободы до 17 лет.