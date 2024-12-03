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Осужденный экс-депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов может выйти на свободу

Как стало известно «Ъ-Уфа», осужденный на три года колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве юрист экс-депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов просит заменить ему наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

Источник: Коммерсантъ

Соответствующее ходатайство, поданное в Калининский райсуд Уфы, рассмотрит 18 декабря Марсель Ишкубатов, следует из картотеки дела.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2023 года Бабушкинский райсуд Москвы вынес приговор Вадиму Рамазанову по коррупционному делу, получившему в СМИ название «прокурорского». Подсудимому было назначено пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже Мосгорсуд снизил срок до трех лет. Вадим Рамазанов отбывал наказание в ИК № 3 в Уфе.

Помимо осужденного юриста приговоры, в частности, вынесли экс-первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову, бывшему прокурору Советского района Уфы Рамилю Гарифуллину и экс-заместителю начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Артуру Шаретдинову. Им назначили наказание от восьми с половиной лет лишения свободы до 17 лет.