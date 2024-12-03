Школьников в Стерлитамаке подозревают в ложном сообщении о теракте

В ходе расследования установили, что подозреваемые — школьники из благополучных семей, ранее не состоявшие на учете в органах по делам несовершеннолетних. Оказалось, что во время перемены школьники взяли телефон своей одноклассницы и решили позвонить в службу 112: оператора они попросили разблокировать телефон. Оператор отказалась помочь, после чего один из подростков предложил пошутить о теракте.