В Екатеринбурге главу турагентства обвинили в хищении миллионов рублей у клиентов

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась учредитель и директор турагентства ООО «ППК “ЛЮБОМИРА”. Фирма занималась организацией туристического отдыха. Как показало расследование, с марта 2021 по июнь 2023 года глава организации оформляла кредитные заявки на имя своих клиентов — в ряде случаев без их ведома и согласия — под предлогом оформления займов для покупки турпутевок. После поступления денег на банковские счета женщина распоряжалась ими по-своему.