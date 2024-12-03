СКР проверит новую школу в Перми, в которой потолок обрушился на детей

Речь идёт об инциденте, который случился утром 3 декабря в краевой столице. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в социальных сетях были опубликованы кадры с плиткой, которая рухнула в новом корпусе школы «Флагман» на улице Кронштадтской. В департаменте образования сообщили, что никто из детей не пострадал во время инцидента.