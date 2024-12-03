СКР проверит новую школу в Перми, в которой потолок обрушился на детей

Проверку новой школы «Флагман» в Перми после обрушения потолка на детей проведёт СУ СКР региона.
Речь идёт об инциденте, который случился утром 3 декабря в краевой столице. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в социальных сетях были опубликованы кадры с плиткой, которая рухнула в новом корпусе школы «Флагман» на улице Кронштадтской. В департаменте образования сообщили, что никто из детей не пострадал во время инцидента.
Днём 3 декабря СУ СКР по Пермскому краю сообщило, что на происшествие обратил внимание руководитель краевого ведомства Денис Головкин. Глава регионального управления поручил следователям провести проверку по признакам преступления по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что корпус школы «Флагман» был построен в конце 2023 года. В апреле 2024 стало известно, что созданная по концессионному соглашению школа начала свою работу.