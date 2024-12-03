Экс-полицейского подозревают в убийстве в ЗКО: появились подробности

«В какой-то момент третьему мужчине поступает звонок. Он попросил таксиста развернуться, однако таксисту тоже кто-то звонит, и он едет совершенно в другую сторону, туда, где его эта “банда” ждала. Тут третьего мужчину вытаскивают из салона, начинается драка. От шума просыпается мой сын. Он не успел выйти из машины, как получил два профессиональных удара в голову. Сын упал. Позже в полиции мне сообщили, что тот, который наносил удары, был действующим представителем МВД. Он был уволен 19 ноября (убийство произошло 17 ноября) по приказу. Сейчас подозреваемыми проходят три человека, я уверен, что будут еще. Экс-сотрудник СОБРа говорит, что бил один. Но есть свидетели, которые говорят, что их было трое. Тем более мой сын занимался спортом, ростом был почти в два метра и один его не повалил бы. Кстати, таксист тоже явный соучастник, он привез моего сына туда», — рассказал отец Диара Берик Иржанов.