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В Уфе сотрудница банка подозревается в хищении денег клиента

Сотрудница одного из банков Уфы подозревается в хищении более 300 тысяч рублей.

Источник: МВД по РБ

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по РБ предварительно установили, что 26-летняя подозреваемая, работавшая в отделении банка, уговорила 26-летнего малознакомого парня оформить кредитную карту под предлогом повышения рейтинга отделения. Получив доступ к онлайн-банку клиента, она дистанционно оформила кредит и получила дебетовую карту, с которой вывела более 300 тысяч рублей.

«В течение года подозреваемая вносила минимальные платежи по кредиту, но клиент в итоге получил уведомление о задолженности. Подозреваемая пыталась убедить его в ошибке банка, оттягивая время. Этого хватило еще на полгода, но потерпевший понял, что деньги похитили и обратился в полицию», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Подозреваемая призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело.