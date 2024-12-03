Туристы не дошедшего до Антарктиды лайнера SH Diana покинут его во вторник

Ранее в понедельник в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что круиз уже завершился в Аргентине. Там заявили, что со всеми несогласными с суммой компенсации туристами достигнуты соглашения. В числе тех, кто урегулировал конфликт с компанией, оказалась и туристка из Волгограда Наталья Литвинова, объявлявшая голодовку с аналогичными требованиями.