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Бывших топ-менеджеров «Камской долины» предложили отправить в колонию

В Индустриальном райсуде Перми состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении экс-руководителей группы «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой.

Как сообщает «РБК-Пермь», гособвинение предложило приговорить их, соответственно, к четырем и пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Обоим инкриминируется ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в 2014—2018 годах компании, входящие в группу «Камская долина», получили в общей сложности 1,83 млрд руб. на строительство четырех многоквартирных домов. В итоге дома в установленные сроки достроены не были, потерпевшими по делу были признаны несколько сотен пайщиков.

Как считает следствие и гособвинение, полученные средства, в нарушение закона, использовались для завершения строительства других объектов «Камской долины». В ходе предварительного следствия обвиняемые вины не признавали.