Бывших топ-менеджеров «Камской долины» предложили отправить в колонию

Обоим инкриминируется ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в 2014—2018 годах компании, входящие в группу «Камская долина», получили в общей сложности 1,83 млрд руб. на строительство четырех многоквартирных домов. В итоге дома в установленные сроки достроены не были, потерпевшими по делу были признаны несколько сотен пайщиков.