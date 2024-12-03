В Ростове осудили женщину, которая шпионила по просьбе сына из ВСУ

В Ростове прошел судебный процесс над двумя шпионами, которые собирали сведения для вооруженных сил Украины. Ими оказались родственники — женщина и ее племянник. Нина и Виктор с виду — совершенно обычные, не вызывающие подозрений и не привлекающие к себе внимания горожане.