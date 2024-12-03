В Ростове осудили женщину, которая шпионила по просьбе сына из ВСУ

В Ростове прошел судебный процесс над двумя шпионами, которые собирали сведения для вооруженных сил Украины. Ими оказались родственники — женщина и ее племянник. Нина и Виктор с виду — совершенно обычные, не вызывающие подозрений и не привлекающие к себе внимания горожане.
Мужчину отправили в тюрьму на 15 лет Борис КОКУРИН.
ПЕРЕМЕТНУЛСЯ НА СТОРОНУ УКРАИНЫ.
Оба — жили в Запорожской области. Когда началась специальная военная операция, сын Нины переметнулся на сторону Украины. Мать же продолжала жить в Запорожье, тайно собирая сведения о российской армии. Как выяснилось во время следствия, об этом ее попросил сын-военный.
Учитывая, что во вновь воссоединенном регионе может находиться много наших военнослужащих, безработной Нине было чем заняться. Вначале она действовала в одиночку. В одном из мессенджеров получала задания от ВСУ. Как правило, противника интересовали места дислокации и перемещения личного состава и техники Вооруженных Сил РФ.
На родственников завели дело по статье «Шпионаж» Светлана Макеева.
ПРИВЛЕКЛА В ПОМОЩНИКИ ПЛЕМЯННИКА.
Потом Нина предложила племяннику присоединиться к ней. Уговаривать долго не пришлось.
Виктор помогал родственнице с передачей сведений врагу. В пресс-службе ФСБ по Ростовской области сообщили, что шпионскую деятельность женщина развернула в августе 2022 года. Силовики из ФСБ по Южному военному округу смогли установить и задержать обоих. В их отношении были возбуждены уголовные дела по статье «Шпионаж».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, суд вынес свой вердикт.
Женщину и ее племянника признали виновными. Каждого из них приговорили к 15 годам лишения свободы. Женщина будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, мужчина — в колонии строго режима.
Женщина проведет в колонии общего режима 15 лет Алексей БУЛАТОВ.
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Устроилась в одну из воинских частей.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице задержали женщину, которую подозревают в том, что она год шпионила в пользу Украины. Чтобы добывать сведения, она уволилась с работы и устроилась в одну из воинских частей.
О задержанной известно, что она в разводе. У женщины есть сын-подросток. Если вину признают, ростовчанка может сесть в тюрьму на срок от 12 до 20 лет.