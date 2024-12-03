На Кубани в опрокинувшемся автомобиле погиб водитель

Ранее мы сообщали, что появились подробности аварии на дороге в Сочи, где опрокинулась фура. Авария произошла примерно в 12:00 на 166 километре автодороги Джугба — Сочи. На спуске с Мамайского перевала фура с мандаринами опрокинулась на проезжающие по встречной полосе машины.