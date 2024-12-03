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На Кубани в опрокинувшемся автомобиле погиб водитель

На Кубани в опрокинувшемся автомобиле погиб водитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 3 декабря около 8 утра в Тихорецком районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 2110», двигаясь со стороны Кропоткина в сторону Тихорецка, не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд влево.

В результате автомобиль перевернулся. Водитель «ВАЗ 2110» погиб. Мужчине на вид около 30 лет. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что появились подробности аварии на дороге в Сочи, где опрокинулась фура. Авария произошла примерно в 12:00 на 166 километре автодороги Джугба — Сочи. На спуске с Мамайского перевала фура с мандаринами опрокинулась на проезжающие по встречной полосе машины.