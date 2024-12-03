В Ленинградской области раскрыли два убийства, совершенные рецидивистами

В ходе дальнейшего расследования фигуранты также признались полицейским в убийстве своего знакомого, которое произошло в сентябре на том же дачном участке. Они заподозрили в краже местного жителя, ведущего асоциальный образ жизни, и избили его до смерти, а тело спрятали в лесопосадках за участком, забросав валежником.