В Ленинградской области раскрыли два убийства, совершенные рецидивистами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Оперативники раскрыли два убийства, совершенных рецидивистами в садоводстве в Ленинградской области, где тело одного из убитых закопали в землю, замаскировав собачьей будкой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, 3 августа в полицию Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о бесследном исчезновении 49-летнего жителя деревни Заклинье. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. Оперативники установили, что к преступлению могут быть причастны 44-летний уроженец Липецкой области, живущий в Петербурге, и 38-летний житель города Сланцы Ленинградской области. Оба уже были неоднократно судимы, уточняют в ГУМВД.
По данным полиции, в конце июля 44-летний мужчина, повздорив с оппонентом в садоводстве «Строитель», избил его и ударил ножом в грудь, в результате тот скончался на месте.
«О случившемся злоумышленник рассказал своему приятелю, жителю города Сланцы, и, по предварительным данным, вместе они приняли решение избавиться от тела. Выкопав на участке яму и захоронив труп, злоумышленники поставили поверх свежевырытой земли для маскировки собачью будку», — рассказали в полиции.
В ходе дальнейшего расследования фигуранты также признались полицейским в убийстве своего знакомого, которое произошло в сентябре на том же дачном участке. Они заподозрили в краже местного жителя, ведущего асоциальный образ жизни, и избили его до смерти, а тело спрятали в лесопосадках за участком, забросав валежником.
«В ходе проверки показаний на месте совершенных преступлений с участием подозреваемых оба трупа были обнаружены», — заключают в ГУМВД.