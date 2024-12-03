В Кишиневе двое мужчин были спасены из пожара: Огонь вспыхнул в заброшенном здании

Двое мужчин были спасены из пожара, возникшего в заброшенном здании на пересечении бульваров Дачия и Дечебал в Кишиневе. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), инцидент произошел в ночь на 3 декабря в нежилом строении.
«Для ликвидации огня на место происшествия была направлена команда пожарных и спасателей. По прибытии они эвакуировали из здания двух мужчин в возрасте 33 и 52 лет. Пострадавшие находились в сознании и были переданы медикам для проведения необходимых обследований. Пожар затронул около 5 м² мусора внутри здания общей площадью 20 м²», — говорится в сообщении ГИЧС.
Причина и обстоятельства возгорания будут установлены специалистами.
Согласно данным ГИЧС, с начала 2024 года пожарные спасли из огня 418 человек. За последние 24 часа сотрудники ГИЧС приняли участие в ликвидации 26 чрезвычайных ситуаций.