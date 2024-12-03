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Новосибирцы похитили мужчину и требовали с него 600 тысяч рублей

Жертву удерживали и избивали несколько часов.

1 декабря в Ленинском районе трое мужчин похитили молодого человека и требовали деньги. Подозреваемые задержаны, на них завели уголовное дело. Об этом сообщили в следственном комитете Новосибирской области 3 декабря.

На улице Ватутина трое мужчин похитили молодого человека, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Применяя насилие, пострадавшего несколько часов удерживали и требовали деньги — 600 тысяч рублей.

― В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение транспортного средства было установлено, потерпевший освобожден, а подозреваемые задержаны, ― сообщают в СК.

На мужчин завели уголовное дело по п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека из корыстных побуждений). Они задержаны.