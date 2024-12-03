В Самарской области потолок упал на трех учениц в центре образования 3 декабря

«Сегодня в центре образования в Нагорном в туалете для девочек обвалился потолок. В это время в помещении находились три школьницы. Визуально ран у них нет. Девочкам оказана первая медицинская помощь, они направлены в лечебное учреждение для прохождения обследования», — написал глава города.