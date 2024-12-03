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В Самарской области потолок упал на трех учениц в центре образования 3 декабря

В Чапаевске трех учениц центра образования госпитализировали после обрушения потолка 3 декабря.

Источник: прокуратура Самарской области

Во вторник, 3 декабря 2024 года, в Чапаевске произошло ЧП в ГБОУ «Центр образования». Там обрушился потолок и пострадали три ученицы. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Трое учениц доставлены в больницу для медицинского осмотра и диагностики. Проводится проверка из-за падения конструкций подвесного потолка», — рассказали в пресс-службе.

По итогам проверки надзорный орган оценит действия должностных лиц, ответственных за безопасное пребывание детей в образовательной организации. Также будут приняты меры прокурорского реагирования.

ЧП прокомментировал глава Чапаевска Александр Кузнецов. Сейчас по поручению мэра проходит обследование потолков в других помещениях. Вызваны подрядчик, который проводил работы, и организация, осуществлявшая строительный контроль.

«Сегодня в центре образования в Нагорном в туалете для девочек обвалился потолок. В это время в помещении находились три школьницы. Визуально ран у них нет. Девочкам оказана первая медицинская помощь, они направлены в лечебное учреждение для прохождения обследования», — написал глава города.

Отмечается, что в этой школе в 2023 году был проведен капитальный ремонт.

ЖКХ