Скрывала беременность и не хотела ребенка. Девушка выбросила новорожденного сына в яму туалета в Бурятии

Ранее корреспонденту КП-Иркутск удалось узнать некоторые подробности. Девушка проживала в частном доме с родителями, нигде не училась и не работала, свободное время посвящала дочери, на тот момент ей не было даже двух лет. Воспитывать малышку помогала мама девушки, а вот об отце ребенка почти ничего не известно. В их жизни он никакого участия не принимал.