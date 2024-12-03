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Скрывала беременность и не хотела ребенка. Девушка выбросила новорожденного сына в яму туалета в Бурятии

Жительница Бурятии предстанет перед судом за убийство новорожденного сына.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В сентябре жителей Бурятии потрясла ужасная история. 19-летняя девушка родила сына во дворе частного дома, а после … выкинула его в яму уличного туалета.

Ранее корреспонденту КП-Иркутск удалось узнать некоторые подробности. Девушка проживала в частном доме с родителями, нигде не училась и не работала, свободное время посвящала дочери, на тот момент ей не было даже двух лет. Воспитывать малышку помогала мама девушки, а вот об отце ребенка почти ничего не известно. В их жизни он никакого участия не принимал.

В январе 2024 жительница Улан-Удэ узнала о второй беременности, по какой-то причине сохраняла это в тайне от родителей до самого конца. Роды начались рано утром 16 сентября. Сибирячка решила не обращаться за помощью к врачам и осталась дома.

Мальчик появился на свет живым и здоровым, только вот спустя пару мгновений его жизнь трагически оборвалась. Малыша жестоко выкинули в выгребную яму туалета и закопали лопатой.

— О произошедшем подозреваемая скоро рассказала подруге. Она и сообщила о случившемся в полицию, — рассказали тогда в Следкоме Бурятии.

Правоохранители завели уголовное дело, устанавливали обстоятельства произошедшего. Сегодня, 3 декабря, стали известны новые подробности.

— В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в Следственном комитете.