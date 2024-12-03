В Самарской области три подростка пострадали при обрушении потолка в школе

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Три ученицы проходят обследование в больнице после падения на них конструкций потолка в ГБОУ «Центр образования» в поселке Нагорный города Чапаевска Самарской области. Их травмы оцениваются как легкие, в образовательном учреждении инициированы проверки, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
Информация и видео с места ЧП появились в местных пабликах Чапаевска во вторник. Вскоре ситуацию прокомментировал глава города Александр Кузнецов во «ВКонтакте».
«В Центре образования в Нагорном в туалете для девочек обвалился потолок. В это время в помещении находились три школьницы. Визуально ран у них нет. Девочкам оказана первая медицинская помощь, они направлены в лечебное учреждение для прохождения обследования», — сообщил он. По информации регионального Минздрава, их состояние оценивается как легкой степени. Как уточнили в правоохранительных органах, пострадавшим от падения плитки подвесного потолка 13 и 14 лет.
По информации Кузнецова, в 2023 году в школе был проведен капитальный ремонт. Представители администрации города и подрядной организации, выполнившей работы, проводят технический осмотр потолочных конструкций в здании. Прокуратура Чапаевска организовала проверку по факту происшествия, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.