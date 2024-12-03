Ишим разбушевался и смывает мосты в Северо-Казахстанской области

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. Снег и дождь в ноябре переполнили Сергеевское водохранилище в Северо-Казахстанской области. Ишим стал не в пример прошлым годам полноводнее. Жители заявляют об угрозе мостам.
В мессенджерах и соцсетях распространяется видео о том, как река сносит мост.
Сотрудники гидрологических постов РГП «Казгидромет» в Северо-Казахстанской области зафиксировали показания: уровень воды, превышает значения 2023 года на 45−75 см.
«3 декабря, на гидрологическом посту возле села Токсан Би, уровень реки Есиль составляет 303 см, что на 55 см выше прошлогоднего значения».
В районе населенного пункта Покровка уровень воды составляет 140 см, что на 48 см выше прошлогоднего значения.
В окрестностях города Петропавловска уровень реки Есиль составляет 273 см, что на 46 см больше, чем в прошлом году.
«В Сергеевском водохранилище уровень воды составляет 804 см, что на 75 см выше прошлогоднего значения. В 2023 году уровень составлял 729 см. Уровень разлива через гребень плотины 4 см. Водохранилище заполнено на 101%», — сообщают с мест.
Аналогичная ситуация наблюдалась в 2019 году. Разлив плотины через гребень был завершен 12 ноября того же года.
Гидрологи считают, что обилие воды в реках и озерах региона связано с весенними паводками, дождливым летом и осенью, и, как следствие, активным подъемом грунтовых вод.