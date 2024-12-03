Жительницу Красноярска осудили за попытку заказать убийство детей

По данным следствия, в апреле 2023 года 67-летняя жительница краевого центра на почве конфликтных отношений с дочерью и сыном, намереваясь завладеть их имуществом, решила убить их. Однако обратилась к знакомому, чтобы тот подыскал ей исполнителя. Но мужчина обратился в полицию, где правоохранители решили инсценировать выполнение задания.