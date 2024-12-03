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Жительницу Красноярска осудили за попытку заказать убийство детей

СК: жительница Красноярска получила шесть лет за заказ убийства двух детей.

Источник: Соцсети

КРАСНОЯРСК, 3 дек — РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил местную жительницу к 6 годам колонии за заказ убийства своих двух взрослых детей, чтобы завладеть их имуществом, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным следствия, в апреле 2023 года 67-летняя жительница краевого центра на почве конфликтных отношений с дочерью и сыном, намереваясь завладеть их имуществом, решила убить их. Однако обратилась к знакомому, чтобы тот подыскал ей исполнителя. Но мужчина обратился в полицию, где правоохранители решили инсценировать выполнение задания.

Он организовал в парке встречу женщины с «киллером», там обсудили детали и способ убийства. За выполнение заказа она пообещала заплатить 160 тысяч рублей. Среди способов расправы женщина предлагала инсценировку несчастного случая, а также убийство сыном своей сестры и его исчезновение, уточняют в региональном СК.

«Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении 67-летней жительницы Красноярска… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина была задержана после инсценировки убийства ее дочери, когда передавала часть вознаграждения исполнителю. Ей вменили организацию приготовления к убийству по найму двух лиц из корыстных побуждений.

СК