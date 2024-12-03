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В Краснодаре проверят сообщения о выпавших из маршрутки детях

КРАСНОДАР, 3 дек — РИА Новости. Полиция Краснодара начала проверку после появления информации в соцсетях о выпавших из маршрутки детях, сообщает УМВД краевой столицы в Telegram-канале.

Источник: Соцсети

В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что вечером 2 декабря водитель маршрутки тронулся с места, не закрыв дверь, из-за чего якобы четверо детей выпали на улицу. В сети также появилось видео, где школьники толпой стоят в маршрутке с открытой дверью и кричат во время движения транспорта.

«Вместе с тем, на основании выявленной в сети интернет информации, инициировано проведение проверки, в ходе которой указанные сведения будут проверены, установлена личность водителя пассажирского автобуса и его действиям дана правовая оценка с учётом всех обстоятельств и последствий инцидента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию Краснодара сообщений о подобных происшествиях не поступало.