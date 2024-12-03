Пожар произошел в одном из ЖК Астаны (фото, видео)

Возгорание, по информации спасателей, произошло в квартире жилого дома в районе Нура по ул. Анет баба.
«Пожар ликвидирован на площади 15 кв.м. В квартире на 7 этаже произошло загорание мебели и домашних вещей. Сотрудники МЧС по лестничному маршу из задымленной зоны спасли 6 человек и эвакуировали 10 человек», — уточнили в МЧС. Информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру: адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее); предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон. Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.