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Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Южно-Сахалинске

Прокуратура начала проверку по факту гибели женщины на железнодорожных путях в Южно-Сахалинске. Потерпевшую сбил пассажирский поезд.

Источник: Российская газета

Трагедия произошла 3 декабря в районе станции «Южно-Сахалинск — Грузовой». По предварительным данным, женщина переходила пути в неположенном месте, она была в наушниках. Потерпевшую сбил поезд, следовавший из Поронайска, пишет ИА SakhalinMedia.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

В конце ноября грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Красноярском крае. 67-летняя женщина погибла из-за несоблюдения безопасного расстояния до железнодорожного полотна.

несчастный случай
Прокуратура