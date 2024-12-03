Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Южно-Сахалинске

Трагедия произошла 3 декабря в районе станции «Южно-Сахалинск — Грузовой». По предварительным данным, женщина переходила пути в неположенном месте, она была в наушниках. Потерпевшую сбил поезд, следовавший из Поронайска, пишет ИА SakhalinMedia.
Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.
В конце ноября грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Красноярском крае. 67-летняя женщина погибла из-за несоблюдения безопасного расстояния до железнодорожного полотна.