Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Южно-Сахалинске

Трагедия произошла 3 декабря в районе станции «Южно-Сахалинск — Грузовой». По предварительным данным, женщина переходила пути в неположенном месте, она была в наушниках. Потерпевшую сбил поезд, следовавший из Поронайска, пишет ИА SakhalinMedia.