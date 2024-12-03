Прокуратура Башкирии вступилась за беременную крановщицу

В Уфе беременная сотрудница строительной компании добилась компенсации за пропущенные рабочие дни. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По информации ведомства, весной этого года уфимка устроилась на работу машинисткой крана. Однако в трудовом договоре работодатель не указал ни место работы, ни сроки выплаты зарплаты, не обозначил условия компенсаций и стимулирующих выплат, а также режим рабочего времени. Через два месяца девушка написала заявление о том, что переходит на дорогу работу, но оно было проигнорировано. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.
Директора строительной фирмы привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства. Компания также выплатила девушке 200 тысяч рублей за пропущенные часы работы.
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