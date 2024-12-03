Прокуратура Башкирии вступилась за беременную крановщицу

По информации ведомства, весной этого года уфимка устроилась на работу машинисткой крана. Однако в трудовом договоре работодатель не указал ни место работы, ни сроки выплаты зарплаты, не обозначил условия компенсаций и стимулирующих выплат, а также режим рабочего времени. Через два месяца девушка написала заявление о том, что переходит на дорогу работу, но оно было проигнорировано. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.