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Прокуратура Башкирии вступилась за беременную крановщицу

Прокуратура защитила права беременной крановщицы в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе беременная сотрудница строительной компании добилась компенсации за пропущенные рабочие дни. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По информации ведомства, весной этого года уфимка устроилась на работу машинисткой крана. Однако в трудовом договоре работодатель не указал ни место работы, ни сроки выплаты зарплаты, не обозначил условия компенсаций и стимулирующих выплат, а также режим рабочего времени. Через два месяца девушка написала заявление о том, что переходит на дорогу работу, но оно было проигнорировано. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Директора строительной фирмы привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства. Компания также выплатила девушке 200 тысяч рублей за пропущенные часы работы.

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