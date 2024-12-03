В Ростовской области мужчина угрожал людям пистолетом из-за бутылки алкоголя

В Ростовской области мужчина угрожал пистолетом продавцу и посетителям продуктового магазина из-за бутылки пенного. Получив желаемое нарушитель сбежал, но его быстро нашли сотрудники полиции. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как оказалось, инцидент произошел в Красносулинском районе. Судя по видео, мужчина зашел в ларек и сразу же показал пистолет женщине за кассой. Через время вошли еще два человека, но, увидев вооруженного покупателя, поспешили уйти.
Стоит отметить, что продавец в стрессовой ситуации повела себя бесстрашно. Она спокойно отвечала на угрозы, а в начале беседы и вовсе параллельно разговаривала по телефону.
— Людей пугал 25-летний местный житель, сейчас он находится в статусе подозреваемого. Пистолет у него изъяли и отправили на баллистическую экспертизу, — рассказали в полиции.
Известно, в отношении мужчины уже завели уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Подозреваемый — под стражей, а сотрудники МВД уточняют обстоятельства произошедшего.