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В Ростовской области мужчина угрожал людям пистолетом из-за бутылки алкоголя

В Ростовской области продавец магазина бесстрашно отреагировала на покупателя с пистолетом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мужчина угрожал пистолетом продавцу и посетителям продуктового магазина из-за бутылки пенного. Получив желаемое нарушитель сбежал, но его быстро нашли сотрудники полиции. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как оказалось, инцидент произошел в Красносулинском районе. Судя по видео, мужчина зашел в ларек и сразу же показал пистолет женщине за кассой. Через время вошли еще два человека, но, увидев вооруженного покупателя, поспешили уйти.

Стоит отметить, что продавец в стрессовой ситуации повела себя бесстрашно. Она спокойно отвечала на угрозы, а в начале беседы и вовсе параллельно разговаривала по телефону.

— Людей пугал 25-летний местный житель, сейчас он находится в статусе подозреваемого. Пистолет у него изъяли и отправили на баллистическую экспертизу, — рассказали в полиции.

Известно, в отношении мужчины уже завели уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Подозреваемый — под стражей, а сотрудники МВД уточняют обстоятельства произошедшего.