В Волгограде телефонные мошенники заставили пенсионерку продать квартиру

В Волгограде полиция зафиксировала новый случай телефонного мошенничества, в результате которого 66-летняя пенсионерка из Кировского района была вынуждена продать свою квартиру.
В региональном Главке рассказали: мошенники несколько месяцев обрабатывали женщину, звоня от имени различных ведомств — Социального фонда, Росфинмониторинга, Росреестра и других, утверждая, что была зафиксирована попытка мошенничества с ее квартирой. Злоумышленники настаивали на том, чтобы она срочно продала жилье и перевела деньги на «безопасный» счет, обещая вернуть средства после аннулирования сделки.
Риелторы, которые занимались продажей квартиры, заметили подозрительность ситуации и сообщили о ней в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели беседу с женщиной, пытаясь выяснить, не находится ли она под воздействием мошенников, однако она отказалась от помощи, объяснив свои действия необходимостью помочь больной сестре.
В результате, пенсионерка продала жилье за 2,7 млн рублей и перевела средства на указанный мошенниками «безопасный» счет. Ранее жертвами аналогичной схемы стали другие волгоградцы, в том числе 62-летний работник вуза и другая пенсионерка.
Полиция обращается к гражданам с просьбой предупредить пожилых родственников о возможных мошеннических схемах, связанных с продажей недвижимости после звонков неизвестных «специалистов».