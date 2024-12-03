В Волгограде телефонные мошенники заставили пенсионерку продать квартиру

В региональном Главке рассказали: мошенники несколько месяцев обрабатывали женщину, звоня от имени различных ведомств — Социального фонда, Росфинмониторинга, Росреестра и других, утверждая, что была зафиксирована попытка мошенничества с ее квартирой. Злоумышленники настаивали на том, чтобы она срочно продала жилье и перевела деньги на «безопасный» счет, обещая вернуть средства после аннулирования сделки.