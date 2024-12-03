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Представитель Ирины Муравьевой опроверг сообщения о ее госпитализации

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Народная артистка России, актриса Малого театра Ирина Муравьева в порядке, недавно вернулась с гастролей, сообщил РИА Новости ее представитель.

Источник: © РИА Новости

Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что актриса якобы была госпитализирована с резкими болями в животе.

«С ней все в порядке», — сказал собеседник агентства, добавив, что 75-летняя артистка недавно вернулась с гастролей.

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. С 1993 года служит в Малом театре. Большой успех к Муравьевой пришел после того, как в 1979 году Владимир Меньшов пригласил ее на роль Людмилы Свиридовой в свою картину «Москва слезам не верит». Не менее популярными стали роли Нины Соломатиной в «Карнавале» и Нади Клюевой в «Самой обаятельной и привлекательной». Ирина Муравьева — лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства РФ в области культуры.

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