Представитель Ирины Муравьевой опроверг сообщения о ее госпитализации

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. С 1993 года служит в Малом театре. Большой успех к Муравьевой пришел после того, как в 1979 году Владимир Меньшов пригласил ее на роль Людмилы Свиридовой в свою картину «Москва слезам не верит». Не менее популярными стали роли Нины Соломатиной в «Карнавале» и Нади Клюевой в «Самой обаятельной и привлекательной». Ирина Муравьева — лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства РФ в области культуры.