Житель Амурской области протащил собаку по дороге: что известно о происшествии

На Дальнем Востоке местный житель привязал собаку к своему автомобилю и протащил животное по дороге. Как сообщают «Известия», правоохранительные органы проводят проверку.
Инцидент произошел в селе Грибское Амурской области. Внимание общественности к очередному факту жестокого обращения с животным привлекли кадры, опубликованные в социальных сетях. На них автомобиль Nissan Navara волочит привязанное животное по снегу. Как пишут «Известия», владелец автомобиля комментировать произошедшее не стал.
Телеграм-канал Amur Mash пишет, что пикап, к которому привязали собаку, может принадлежать бывшему начальнику службы пожаротушения Амурской области. Был ли он за рулем в тот момент — неизвестно. Источник утверждает, что в результате происшествия домашнее животное погибло.
Сейчас зоозащитники и неравнодушные местные жители требуют привлечь владельца автомобиля к уголовной ответственности. Согласно статье 245 УК РФ, за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет — если преступление совершалось с использованием садистских методов. Виновного также могут приговорить к принудительным работам и к штрафу в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Стоит отметить, что России уже есть практика привлечения нарушителей к ответственности за подобные преступления.
Ранее мы писали, что в Алтайском крае мужчина получил реальный срок лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел котов из пневматического пистолета. Тот же фигурант присвоил деньги местных жителей и украл их дрова.