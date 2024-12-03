Житель Амурской области протащил собаку по дороге: что известно о происшествии

Сейчас зоозащитники и неравнодушные местные жители требуют привлечь владельца автомобиля к уголовной ответственности. Согласно статье 245 УК РФ, за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет — если преступление совершалось с использованием садистских методов. Виновного также могут приговорить к принудительным работам и к штрафу в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Стоит отметить, что России уже есть практика привлечения нарушителей к ответственности за подобные преступления.