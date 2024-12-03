В Светлогорске пьяный водитель сбил двух пенсионеров на пешеходном переходе

В Светлогорске пьяный водитель сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 2 декабря на улице Калинина в районном центре. Около 09.00 часов водитель «Пежо», двигаясь от улицы Шоссейной в сторону улицы Свердлова, сбил двух человек на пешеходном переходе. Под колеса иномарки попали 76-летний мужчина и 77-летняя женщина, переходившие проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как установили правоохранители, 39-летний водитель «Пежо» был в состоянии алкогольного опьянения. После наезда пешеходов госпитализировали в травматологическое отделение больницы.
Также ГАИ поймала пьяного водителя маршрутки, перевозившего пассажиров из Горок в Оршу.
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