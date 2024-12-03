В Светлогорске пьяный водитель сбил двух пенсионеров на пешеходном переходе

ДТП произошло 2 декабря на улице Калинина в районном центре. Около 09.00 часов водитель «Пежо», двигаясь от улицы Шоссейной в сторону улицы Свердлова, сбил двух человек на пешеходном переходе. Под колеса иномарки попали 76-летний мужчина и 77-летняя женщина, переходившие проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.