В ООН рассказали о катастрофическом голоде в секторе Газа

«Последняя интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC), выпущенная в октябре, предупредила о риске голода для всего сектора Газа с ноября 2024 года по апрель 2025 года. Около 133 тысяч человек, или 6% населения, уже испытывают катастрофические уровни нехватки продовольствия (фаза 5 по IPC — ред.). Это означает, что у людей почти нет еды, и они не могут удовлетворить свои основные потребности. Ожидается, что в ближайшие месяцы это число почти утроится», — говорится в сообщении ФАО.