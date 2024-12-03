В Сочи фура с мандаринами попала в ДТП с четырьмя автомобилями

СОЧИ, 3 дек — РИА Новости. Большегруз с мандаринами опрокинулся на трассе в Сочи, столкнувшись с четырьмя автомобилями, по предварительным данным, пострадал водитель фуры, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
ДТП произошло около полудня. Водитель большегруза, двигающегося по трассе Джубга — Сочи, при движении на правом закруглении не справился с управлением, в результате чего фура с мандаринами опрокинулась, столкнувшись с четырьмя автомобилями.
«Предварительно, пострадал водитель большегруза, транспортные средства получили механические повреждения», — говорится в сообщении краевой Госавтоинспекции.
На месте, уточняют полицейские, организовано реверсивное движение.
Согласно опубликованным Госавтоинспекцией края фотографиям, фура была заполнена ящиками с мандаринами.