В Японии умер кот Мир, подаренный Путиным губернатору префектуры Акита

Летом 2012 года Сатакэ подарил Путину щенка японской породы акита-ину, которой славится его префектура, в знак признательности за помощь, оказанную Россией Японии после катастрофических стихийных бедствий в марте 2011 года. Щенок получил имя Юмэ (Мечта).
В ответ Путин подарил котенка пепельного цвета, в Японии его назвали русским словом «мир», которое в местной транскрипции звучит как «миру». Такой подарок был выбран после того, как стало известно, что губернатор больше любит кошек, чем собак.
Из-за требований закона котенок Мир был помещен в карантин в особой зоне токийского международного аэропорта Нарита. В течение шести месяцев сотрудники российского посольства регулярно навещали кота, принося ему гостинцы — различные лакомства и игрушки. После карантина котенок поселился в доме у губернатора.
За 12 лет жизни Мир стал полноценным членом семьи Норихисы Сатакэ. В 2020 году губернатор рассказывал ТАСС, что у кота отличный аппетит, он сильный и веселый, отличается спокойным характером. «Мир прекрасно уживается с шестью другими котами, которые живут в нашем доме. Это особое для меня существо — душа отдыхает, когда я вижу его мордочку», — отмечал глава префектуры.
Префектура Акита расположена на севере главного японского острова Хонсю. Ее население — чуть меньше 970 тыс. человек, оно занято в основном в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве.