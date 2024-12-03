В Японии умер кот Мир, подаренный Путиным губернатору префектуры Акита

За 12 лет жизни Мир стал полноценным членом семьи Норихисы Сатакэ. В 2020 году губернатор рассказывал ТАСС, что у кота отличный аппетит, он сильный и веселый, отличается спокойным характером. «Мир прекрасно уживается с шестью другими котами, которые живут в нашем доме. Это особое для меня существо — душа отдыхает, когда я вижу его мордочку», — отмечал глава префектуры.