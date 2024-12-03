Обвиняемый в покушении на теракт на ЗАЭС признал вину

Для этого Потынга забрал из тайника взрывное устройство с тротилом массой до 1 килограмма, которое потом установил на днище автомобиля, на который ему указал сотрудник ГУР Минобороны Украины. Однако владелец автомобиля обнаружил взрывное устройство, и его обезвредили. В декабре 2023 года Потынгу задержали.