Почти сто тысяч работников Volkswagen вышли на забастовки по всей Германии

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Почти 100 тысяч сотрудников автоконцерна Volkswagen приняли участие в предупредительных забастовках по всей Германии, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на крупнейший профсоюз страны IG Metall.
«Первые предупредительные забастовки были абсолютно решительным сигналом со стороны рабочих против жестоких планов правления Volkswagen», — заявил представитель профсоюза Торстен Грёгер.
Работники протестуют против планов руководства закрыть часть производства и сократить сотрудников. Забастовки начались в понедельник, 2 декабря, и закончились с началом следующей утренней смены.
Всего в в них участвовали 98 650 сотрудников девяти немецких заводов Volkswagen — 47 тысяч в Вольфсбурге, 12,5 тысячи — в Баунтале (округ Кассель) и по девять тысяч — в Цвиккау и Ганновере.
Следующий раунд переговоров между концерном и профсоюзом назначен на 9 декабря.
В конце октября глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что концерн намерен закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. Всего у VW десять заводов, на которых работает около 120 тысяч человек.
В компании и до этого не исключали увольнений и закрытия производств ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блюме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. СМИ писали, что увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы начали забастовки.