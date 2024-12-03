Почти сто тысяч работников Volkswagen вышли на забастовки по всей Германии

В компании и до этого не исключали увольнений и закрытия производств ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блюме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. СМИ писали, что увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы начали забастовки.