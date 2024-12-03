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На вечернем небе над Башкирии соединятся Луны и Венера

Жители Башкирии смогут увидеть соединение Луны и Венеры.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в четверг, пятого декабря, жители республики смогут наблюдать близкое соседство Луны и Венеры. Об этом сообщили в уфимском планетарии.

По словам астрономов, спутник и соседка Земли будут взойдут на южном горизонте. Венеру можно увидеть от серповидной Луны до восьми вечера.

— В 19:58 по уфимскому времени за горизонтом скроется Венера, а спустя полчаса уйдёт Луна, — рассказали в планетарии.

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