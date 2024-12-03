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В Тамбовской области при пожаре в частном доме погибли два человека

Возгорание ликвидировали на площади 100 кв. м.

Источник: МЧС РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в поселке Матросовский Тамбовской области. Возгорание ликвидировано на площади 100 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В результате возгорания обнаружены тела двух погибших, женщины 1955 года рождения и мужчины 1956 года рождения», — говорится в сообщении.

Утром в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о возгорании в частном домовладении по улице Матросовской поселка Матросовский Тамбовской области. Площадь пожара в доме составляля 100 кв. метров, угрозы распространения огня не было. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.

На тушение возгорания привлекались семь человек и четыре единицы техники. Причины и обстоятельства пожара уточняются органами дознания МЧС России и представители СУ СК по Тамбовской области.

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