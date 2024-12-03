В Тамбовской области при пожаре в частном доме погибли два человека

Утром в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о возгорании в частном домовладении по улице Матросовской поселка Матросовский Тамбовской области. Площадь пожара в доме составляля 100 кв. метров, угрозы распространения огня не было. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.