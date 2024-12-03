Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Конго более 140 человек погибли от неизвестной болезни, пишет Reuters

Reuters: на юго-западе Конго более 140 человек погибли от неизвестной болезни.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости/Прайм. Более 140 человек погибли в Демократической Республике Конго (ДРК) в ноябре в результате заражения неизвестной болезнью, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

«Неизвестная болезнь убила 143 человек в юго-западной провинции Демократической Республики в ноябре», — говорится в сообщении агентства.

По словам заместителя губернатора провинции Кванго Реми Саки и местного главы здравоохранения Аполлинера Юмбы, у всех зараженных наблюдались похожие симптомы, среди которых высокая температура и сильная головная боль.

Медиков направили в зону заражения для сбора образцов. Болезнь распространилась в сельской местности, где сложно достать лекарства. Зараженные умирают из-за нехватки медикаментов. В ВОЗ заявили, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями страны работает над изучением болезни.

Отмечается, что число зараженных продолжает расти.

медицина