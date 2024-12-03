В Конго более 140 человек погибли от неизвестной болезни, пишет Reuters

Медиков направили в зону заражения для сбора образцов. Болезнь распространилась в сельской местности, где сложно достать лекарства. Зараженные умирают из-за нехватки медикаментов. В ВОЗ заявили, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями страны работает над изучением болезни.