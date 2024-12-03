В Ташкенте осудили мужчину, который мстил должникам, воруя их телефоны

Житель Ташкента, устав ждать возврата долгов, решил проблему оригинальным, но незаконным способом: он крал телефоны своих должников и продавал их.
Как это было?
Первым пострадавшим стал знакомый, который задолжал деньги за совместные «посиделки» в кафе. Мужчина многократно намекал на возврат долга, но в ответ слышал одно: «Денег нет». Тогда подсудимый пошёл на хитрость — попросил у знакомого телефон Samsung A52 для срочного звонка. Воспользовавшись моментом, он скрылся и продал устройство, стоившее 5,5 миллиона сумов, всего за 1,8 миллиона сумов.
Следующей жертвой стал сосед, который не вернул деньги, взятые на оплату аренды. Использовав ту же схему, мужчина забрал у соседа Redmi Note 8, стоимость которого составляла 2 миллиона сумов. Этот телефон он продал за 700 тысяч сумов.
В суде
Во время расследования подсудимый не считал себя виновным. По его словам, телефоны были «законной компенсацией» за потраченные на должников деньги.
Однако суд признал мужчину виновным по статье 168 Уголовного кодекса (мошенничество). При вынесении приговора было учтено, что он полностью возместил материальный ущерб потерпевшим.
Суд пришёл к выводу, что его можно перевоспитать без изоляции от общества, и назначил наказание: один год исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.
Эта история — напоминание о том, что даже самые креативные способы решения финансовых проблем не могут быть оправданы, если они нарушают закон. Не отдавать долги — плохо, но самоуправство — ещё хуже.