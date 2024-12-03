В Ташкенте осудили мужчину, который мстил должникам, воруя их телефоны

Первым пострадавшим стал знакомый, который задолжал деньги за совместные «посиделки» в кафе. Мужчина многократно намекал на возврат долга, но в ответ слышал одно: «Денег нет». Тогда подсудимый пошёл на хитрость — попросил у знакомого телефон Samsung A52 для срочного звонка. Воспользовавшись моментом, он скрылся и продал устройство, стоившее 5,5 миллиона сумов, всего за 1,8 миллиона сумов.