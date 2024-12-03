В Петербурге осудят замначальника военного санатория из-за недвижимости в Турции

В нем говорится, что у бывшего замначальника ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова» Министерства обороны России Елены Шараповой несоответствии расходов и официальных доходов.
«У Шараповой есть сын Андрей Долгополов — мужчина также выступает ответчиком, потому что был официально трудоустроен в крымском санатории», — сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Оказывается, Шарапова скрывала в Турции недвижимость. Поэтому она три года, с 2020-го по 2023-й, предоставляла неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
«Прокуратура просит обратить в доход РФ имущество ответчиков, приобретенное на неподтвержденные доходы: квартиру, земельный участок и парковочное место или взыскать денежную сумму, эквивалентную стоимости недвижимости. Сумма иска составляет 18 547 490.47 рублей», — пояснила Лебедева.
Предварительное судебное заседание назначили на январь. А пока суд запретил Шараповой и Долгополову совершать сделки с имуществом в Турции.