В колонии для пожизненных заключенных умер серийный убийца-мастер спорта из Омска

В Омском областном суде заявили, мужчина, будучи мастером спорта по стрельбе, нападал на таксистов-частников. Дождавшись, когда водители приедут в безлюдное место, Фомин убивал их из обреза. Тела он выбрасывал на свалке или закапывал, а похищенные машины продавал по запчастям. Кровавую чудовищную деятельность тот вел в течение четырех лет, жертвами серийного убийцы пали трое ни в чем не повинных автовладельца, решившие подработать частным извозом.