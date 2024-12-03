В колонии для пожизненных заключенных умер серийный убийца-мастер спорта из Омска

По данным «СуперОмска», заключенный поступил в больницу пенитенциарной системы 8 ноября 2024 года с заболеванием сосудов, где умер 2 декабря 2024 года.
Фомин получил пожизненное заключение за свои страшные дела во второй половине 00-х годов в Омской области. Его признали виновным в ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с разбоем), ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный с применением оружия и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 1 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство, сопряженное с разбоем).
В Омском областном суде заявили, мужчина, будучи мастером спорта по стрельбе, нападал на таксистов-частников. Дождавшись, когда водители приедут в безлюдное место, Фомин убивал их из обреза. Тела он выбрасывал на свалке или закапывал, а похищенные машины продавал по запчастям. Кровавую чудовищную деятельность тот вел в течение четырех лет, жертвами серийного убийцы пали трое ни в чем не повинных автовладельца, решившие подработать частным извозом.
Кроме того, имеются доказанные случаи мошенничества, когда тот под чужим именем, работая сторожем в СНТ, получил деньги за работу, выполнять которую не собирался.
Вина Фомина была полностью доказана, посчитал суд и приговорил омича к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима и возмещением материального ущерба и морального вреда размером 1 млн рублей. Житель Омской области отбывал наказание с 2007 года, то есть 17 лет.