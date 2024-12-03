На Урале шесть медиков пострадали из-за утечки опасного вещества

В конце ноября в Новоуральске в городской поликлинике № 3«Центральной медико-санитарной части № 31 ФМБА России» произошла разгерметизация баллона с жидкостью от насекомых. Об этом сообщало медучреждение на официальной странице «ВКонтакте». После этого помещения поликлиники заполонил едкий запах. Медперсонал и пациентов эвакуировали, а здание проветрили.
В разговоре с «КП-Екатеринбург» мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев рассказывал, что в воздухе ранее сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали превышения по бензолам. Он также подчеркнул, что разлив жидкости произошел по случайному стечению обстоятельств во время ремонта.
Как уточняется, после произошедшего пострадал медперсонал поликлиники. Врачи-терапевты оказали пациентам необходимую помощь.
— По результатам проведенных обследований, шесть сотрудников были госпитализированы с подозрением на воздействие парами органических растворителей, 1 медицинский работник был направлен в инфекционное отделение с симптомами ОРВИ, — сказано в сообщении от «Центральной медико-санитарной части № 31 ФМБА России».
Обход пациентов прошел вместе с заведующим токсикологическим центром ФМБА России Ильдаром Ахметовым. По результатам анализов, а также осмотра специалистами, острого ингаляционного отравления у медиков не выявлено. Пациентов выписали из круглосуточного стационара 1 декабря.
В поликлинике также провели необходимые замеры. Также в учреждении добавили, что по состоянию на 1 декабря последствия утечки опасных веществ устранили.
В настоящее время работа городской поликлиники была восстановлена.