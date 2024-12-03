На Урале шесть медиков пострадали из-за утечки опасного вещества

В конце ноября в Новоуральске в городской поликлинике № 3«Центральной медико-санитарной части № 31 ФМБА России» произошла разгерметизация баллона с жидкостью от насекомых. Об этом сообщало медучреждение на официальной странице «ВКонтакте». После этого помещения поликлиники заполонил едкий запах. Медперсонал и пациентов эвакуировали, а здание проветрили.