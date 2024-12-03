В Омске оператора связи привлекли к административной ответственности

В Омской области оператор сотовой связи привлечен к административной ответственности по постановлению прокуратуры за пропуск вызова с подменного телефонного номера.
По данным следствия, в декабре 2023 г. оператор пропустил в сеть соединение вызова из Китая с подменным российским телефонным номером. В результате злоумышленники похитили со счета омича 420 тыс. рублей, убедив его перевести деньги на «безопасный счет».
Прокуратура возбудила в отношении оператора дело по статье, предусматривающий штраф в размере 600 тыс. рублей за неисполнение обязательств про прекращению вызова. По факту мошенничества следственные органы возбудили и расследуют уголовное дело.