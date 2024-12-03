В популярной сети ресторанов в Уфе нашли тараканов

В Уфе посетители популярной сети ресторанов быстрого питания обнаружили бегающего по столу таракана. Усатый вальяжно забрался на оберточную бумагу и ходил возле подноса, пока уфимцы пребывали в шоке от увиденного.
Посетители поспешили запечатлеть все на камеру. Свои возмущения они выложили в социальных сетях и потребовали надзорные органы разобраться в случившемся.
На инцидент обратили внимание в Роспотребнадзоре. Специалисты устанавливают обстоятельство произошедшего и начали проверку.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.