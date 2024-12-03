Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В популярной сети ресторанов в Уфе нашли тараканов

В одном из ресторанов быстрого питания в Уфе посетители обнаружили тараканов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе посетители популярной сети ресторанов быстрого питания обнаружили бегающего по столу таракана. Усатый вальяжно забрался на оберточную бумагу и ходил возле подноса, пока уфимцы пребывали в шоке от увиденного.

Посетители поспешили запечатлеть все на камеру. Свои возмущения они выложили в социальных сетях и потребовали надзорные органы разобраться в случившемся.

На инцидент обратили внимание в Роспотребнадзоре. Специалисты устанавливают обстоятельство произошедшего и начали проверку.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.