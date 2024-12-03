Одна приставила нож, вторая — ограбила: Две женщины напали на петербурженку по спины и заставили отдать им деньги

26 сентября текущего года во дворе дома на улице Дыбенко развернулась криминальная сцена, за которой стояли вовсе не брутальные хулиганы, а хрупкие разбойницы. Своей жертвой они выбрали мимо проходящую женщину и напали на нее со спины. О подробностях уличного инцидента сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.