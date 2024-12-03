Одна приставила нож, вторая — ограбила: Две женщины напали на петербурженку по спины и заставили отдать им деньги

26 сентября текущего года во дворе дома на улице Дыбенко развернулась криминальная сцена, за которой стояли вовсе не брутальные хулиганы, а хрупкие разбойницы. Своей жертвой они выбрали мимо проходящую женщину и напали на нее со спины. О подробностях уличного инцидента сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.
— Одна из петербурженок удерживала потерпевшую, обхватив ее локтем за шею, вторая, приставив туристический нож к животу, потребовала перевести ей через мобильное банковское приложение деньги, — рассказали в ведомстве.
Горожанка серьезно испугалась и отправила одной из обидчиц 6000 рублей. До этого преступница потребовала показать экран телефона, чтобы убедиться, что транзакция прошла успешно.
Однако разбойниц удалось быстро вычислить. В их отношении возбудили уголовное дело по второй части статьи 162 УК РФ. Сегодня, 3 декабря, им предъявили обвинение. Не исключено, что за дерзкое преступление им назначат реальный срок. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.